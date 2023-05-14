İstanbul'da bazı seçmenler tekerlekli sandalye ve bastonla sandığa geldi

Fatih'te bazı vatandaşlar tekerlekli sandalye ve bastonla seçmen sandıklarının bulunduğu okula gelerek oylarını kullandı.

Fatih'te bazı vatandaşlar tekerlekli sandalye ve bastonla seçmen sandıklarının bulunduğu okula gelerek oylarını kullandı.

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Türkiye genelinde saat 08.00 itibarıyla başlayan oy verme işlemleri devam ederken, İstanbul'da da yürümekte güçlük çeken bazı vatandaşlar, tekerlekli sandalye ve baston yardımıyla oy kullanacakları okullara geldi.

Bu kapsamda baston kullanan 86 yaşındaki Türkan Demirbüken, kızının yardımıyla oy kullanmak için sabah saatlerinde Mevlanakapı Mahallesi'deki İbrahim Alaettin Gövsa Ortaokulu'na geldi. Seçmen listesinde isminin bulunduğu sandıkta oyunu kullanan Demirbüken, hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Yürümekte zorlandığı için tekerlekli sandalye kullanan 78 yaşındaki Hayriye Güler de kızı Şükran Güler'in yardımıyla aynı okula geldi. Oyunu kullanan Güler, "Allah hayırlı etsin. Devletimize de milletimize de hayırlı olsun." dedi.

Annesinin oyunu kullanabilmesi için tekerlekli sandalyeyle seçmen sandığına getirdiklerini belirten Şükran Güler, "Zor yürüyor, kendisinin romatizması var. Ama yine öyle de olsa getirdik. Milletimize, devletimize hayırlısını istiyoruz, inşallah da olur. Vatani görevimiz, mecburuz gelmeye." ifadelerini kullandı.