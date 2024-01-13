Üye Girişi
Haberler

İstanbul'da Bazı İlçelerde Hafif Kar Yağışı

Güncelleme:
Abone Ol

Hava sıcaklığının düştüğü İstanbul'da, Ümraniye, Üsküdar ve Beykoz gibi ilçelerde hafif kar yağışı gerçekleşti. Kar yağışı, ana yollarda herhangi bir olumsuzluğa neden olmadı.

İstanbul'daki bazı ilçelerde hafif kar yağışı gerçekleşti.

Hava sıcaklığının düştüğü megakentte, dün akşam saatlerinden itibaren başlayan hafif kar yağışı, bugün de Anadolu yakasındaki bazı ilçelerde aralıklarla devam etti.

Ümraniye, Üsküdar, Beykoz'da görülen yağışla, park etmiş araçlar ve yol kenarları beyaza büründü.

Kar yağışı, ana yollarda herhangi bir olumsuzluğa neden olmadı.

Kaynak: AA / Güncel

Ümraniye İstanbul Hava Durumu İstanbul Trafik Yaşam Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title