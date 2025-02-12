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İstanbul'da Sis Etkili, Gemi Trafigi Askıya Alındı

İstanbul'da Sis Etkili, Gemi Trafigi Askıya Alındı
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İstanbul'un bazı bölgelerinde gece saatlerinden itibaren etkili olan sis, özellikle İstanbul Boğazı ve çevresinde yoğunlaşarak görüş mesafesinin düşmesine neden oldu. Beyoğlu, Beşiktaş ve Sarıyer'de görülen sis nedeniyle sürücüler köprülerde kontrollü ilerlemek zorunda kalırken, İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği de askıya alındı.

İstanbul'un bazı bölgelerinde sis etkili oluyor.

Kentte gece saatlerinden itibaren etkili olan sis İstanbul Boğazı ve çevresinde yoğunlaştı.

Avrupa Yakası'nda Beyoğlu, Beşiktaş ve Sarıyer tarafında etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesinde düşüş yaşandı.

İstanbul Boğazı'ndaki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün büyük bir kısmı sise büründü. Sürücüler, sisin görüş mesafesini azaltması nedeniyle köprülerde kontrollü ilerliyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan açıklamada, İstanbul Boğaz'ındaki gemi trafiğinin 03.10'dan itibaren çift yönlü olarak askıya alındığı belirtilmişti.

Kaynak: AA / Ferhat Yasak - Güncel
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