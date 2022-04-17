İSTANBUL'DA BAZI ADAYLAR ALES'E YETİŞEMEDİ - Haberler

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İSTANBUL'DA BAZI ADAYLAR ALES'E YETİŞEMEDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İSTANBUL'da sabah saatlerinde yaşanan Cumhurbaşkanı Bisiklet Turu nedeniyle kapanan yollarla birlikte oluşan trafik yoğunluğu, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (ALES) giren adayları da etkiledi.

İSTANBUL'da sabah saatlerinde yaşanan Cumhurbaşkanı Bisiklet Turu nedeniyle kapanan yollarla birlikte oluşan trafik yoğunluğu, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (ALES) giren adayları da etkiledi. Sınava yetişemeyen bazı adaylar, okul binalarından dönerken üzüntü yaşadı.

ALES'e Göztepe'de bulunan Marmara Üniversitesi Kampüsü'nde girecek adaylardan bazıları, trafik yoğunluğu nedeniyle geç kaldı. Adaylar saat 10.15'te başlayan sınava 10.00'dan sonra girmek isteyince, görevliler tarafından geri çevrildi. Sınava alınmayan adaylar üzüntüyle kampüsten ayrıldı. Bir aday ise sürücü belgesiyle girmek istediği için sınava alınmadı.

"BİSİKLET YARIŞMASI VAR, YOLLAR KAPALI YETİŞEMEDİK"

Sınava yetişemeyen bir kişi ise, "Pendik'ten geliyorum. Yetişemedik çünkü, seferleri azaltmışlar. Marmaray yüzünden bir sürü insan kapıda kaldı. Yollar kapalı, bisiklet turnuvalarının olduğu güne sınav denk geldi." diye konuştu.

Çocuğunu sınava getiren Erkan Önal sınava zor yetiştiklerini ifade ederek "Cumhurbaşkanlığı bisiklet yarışması var sanıyorum. O yüzden caddeler kapalı. Mecburen minibüs yoluna girdik. Minibüs yoluna girince ancak yetişebildik. İçeri girdi mi sınava yetişebildi mi onu da bilmiyorum. Otoparkı da kapatmışlar, içeri de giremiyoruz. Bakalım inşallah girmiştir. Girmese çıkardı sanırım bu saate kadar. Birkaç tane çocuk giremedi, çıkıp gittiler" dedi.

İSTANBUL'DA BAZI ADAYLAR ALES'E YETİŞEMEDİ

İSTANBUL'DA BAZI ADAYLAR ALES'E YETİŞEMEDİ

İSTANBUL'DA BAZI ADAYLAR ALES'E YETİŞEMEDİ

İSTANBUL'DA BAZI ADAYLAR ALES'E YETİŞEMEDİ

İSTANBUL'DA BAZI ADAYLAR ALES'E YETİŞEMEDİ

İSTANBUL'DA BAZI ADAYLAR ALES'E YETİŞEMEDİ

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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