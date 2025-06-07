İstanbul'da Bayramın İkinci Günü Yollar Boş Kaldı

İstanbul'da Bayramın İkinci Günü Yollar Boş Kaldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurban Bayramı tatili nedeniyle İstanbul'da yolların sabah saatlerinde boş kaldığı ve trafik yoğunluğunun yüzde 17'ye yükseldiği bildirildi. Boş yollar havadan görüntülendi.

İSTANBUL'da bayram tatilinin 2'nci günü sabah saatlerinde yollar boş kaldı. İBB'nin trafik haritasına verilerine göre yoğunluk yüzde 17 olarak ölçüldü. Yollar havadan görüntülendi.

Kurban Bayramı tatili nedeniyle memleketlerine ve tatil beldelerine gidenlerin ardından İstanbul'da bayramın ikinci günü sabahı yollar boş kaldı. İBB'nin trafik haritasına göre saat 09.00 sıralarında yoğunluk yüzde 6 olarak ölçüldü. Anadolu Yakası'nda D-100 Karayolu Altunizade mevkii ve Avrupa Yakası'nda Yenibosna mevkiinde yolların boş kaldığı görülürken trafik haritasına göre saat 10.15 itibariyle yoğunluğun yüzde 17'ye yükseldiği görüldü. Boş kalan yollar havadan görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Ferdi Zeyrek'in duran kalbi 70 dakika sonra yeniden atmaya başlamış

Elektrik akımına kapılan CHP'li başkanla ilgili çarpıcı detay
Havaya uçan şişme kalede bulunan çocuklar metrelerce yükseklikten yere çakıldı

Bir anda havalandı! Çocuklar metrelerce yükseklikten yere çakıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin 27 yıllık enerji devi iflas etti

Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin 27 yıllık dev holdingi iflas etti
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
269 kişiye mezar olan sitenin firari müteahhidi Sırbistan'da ölü bulundu

269 kişiye mezar olan sitenin firari müteahhidi ölü bulundu
Bakan Yerlikaya: Arefe gününde 23 bin 275'ine hız ve radar işlemi yapıldı

Kaç araca radar cezası kesildi? Merak edilen cevap Yerlikaya'dan geldi
Baltalı Grup, 2 fabrikasını birden kapatıyor

Türkiye'nin tekstil devi iflasın eşiğinde! İki fabrikasını kapatıyor
Sahibinden kaçan keçi otogarda rakip firmanın paralarını yedi

Sahibinden kaçan keçi otogarda rakip firmanın paralarını yedi
Yarım asırlık gelenek! Bayram namazına gelmeyenleri buz gibi suda uyandırıyorlar

Bayram namazına gelmeyenleri sıcak yataklarından alıp...
Dries Mertens'e fahri Napoli vatandaşlığı verildi

Mertens'e fahri vatandaşlık verildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.