İSTANBUL'DA BAYRAMIN BİRİNCİ GÜNÜNDE YOLLAR BOŞ KALDI
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İSTANBUL'da Ramazan Bayramı'nın birinci gününde yollar boş kaldı.
İSTANBUL'da Ramazan Bayramı'nın birinci gününde yollar boş kaldı. İBB'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 08.15'de yoğunluk yüzde 1 olarak ölçüldü.
İstanbul'da Ramazan Bayramının birinci gününde sabahın erken saatlerinde yollar boş kaldı. Anadolu Yakasın'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Maltepe D-100 Karayayolu'nda trafik yok denecek kadar azdı. İBB'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 08.15'de yoğunluk yüzde 1 olarak ölçüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel