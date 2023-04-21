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İSTANBUL'DA BAYRAMIN BİRİNCİ GÜNÜNDE YOLLAR BOŞ KALDI

Güncel Haberler

İSTANBUL'da Ramazan Bayramı'nın birinci gününde yollar boş kaldı.

İSTANBUL'da Ramazan Bayramı'nın birinci gününde yollar boş kaldı. İBB'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 08.15'de yoğunluk yüzde 1 olarak ölçüldü.

İstanbul'da Ramazan Bayramının birinci gününde sabahın erken saatlerinde yollar boş kaldı. Anadolu Yakasın'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Maltepe D-100 Karayayolu'nda trafik yok denecek kadar azdı. İBB'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 08.15'de yoğunluk yüzde 1 olarak ölçüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ramazan Bayramı İstanbul Güncel Haberler

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