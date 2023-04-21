İSTANBUL'DA BAYRAMIN BİRİNCİ GÜNÜNDE YOLLAR BOŞ KALDI

İSTANBUL'da Ramazan Bayramı'nın birinci gününde yollar boş kaldı. İBB'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 08.15'de yoğunluk yüzde 1 olarak ölçüldü.

İstanbul'da Ramazan Bayramının birinci gününde sabahın erken saatlerinde yollar boş kaldı. Anadolu Yakasın'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Maltepe D-100 Karayayolu'nda trafik yok denecek kadar azdı. İBB'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 08.15'de yoğunluk yüzde 1 olarak ölçüldü.