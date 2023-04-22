Üye Girişi
Haberi Paylaş
İSTANBUL'DA BAYRAMIN 2. GÜNÜNDE TRAFİK YOĞUNLUĞU -1 (Sultanbeyli)

İSTANBUL'DA BAYRAMIN 2. GÜNÜNDE TRAFİK YOĞUNLUĞU -1 (Sultanbeyli)

Güncel Haberler

İSTANBUL'da bayramın 2'nci gününde trafik yoğunluğu yüzde 71'e ulaştı.

İSTANBUL'da bayramın 2'nci gününde trafik yoğunluğu yüzde 71'e ulaştı. Bayram sebebiyle Anadolu Yakasında trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Ramazan Bayramı'nın 2'nci gününde yola çıkan vatandaşlar nedeniyle TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkii Ankara ve İstanbul istikametinde zaman zaman trafik yoğunluğu oluştu. Trafik yer yer durma noktasına geldi. İBB verilerine göre trafik yoğunluğu İstanbul genelinde yüzde 71 olarak ölçüldü.

Görüntü dökümü:

------------------------

-Trafikten görüntü

-Genel ve detay görüntü


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstanbul Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title