İSTANBUL'DA BAYRAM YOĞUNLUĞU BAŞLADI KOZYATAĞI Tem bağlantı yolunda Bayram tatili sebebiyle Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluşmaya başladı. KOZYATAĞI Tem bağlantı yolunda Bayram tatili sebebiyle Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluşmaya başladı. Kurban Bayramı arifesinde bayram tatili sebebiyle şehir dışına çıkış yoğunluğu başladı. Tem bağlantı yolu Ankara istikametinde uzun trafik kuyruğu oluşurken, Ümraniye mevkiinden başlayan trafik yoğunluğu, yer yer durma noktasına geldi. Demirören Haber Ajansı / Güncel Kurban Bayramı TEM Otoyolu Ankara Güncel Haberler

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