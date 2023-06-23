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İstanbul'da bayram trafiği yoğunluğu

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İstanbul'da 9 günlük Kurban Bayramı trafiği başladı. Tatilini şehir dışında geçirecek vatandaşlar E-5 karayolu üzerinde uzun araç kuyrukları oluşturdu. İstanbul'da Kurban Bayramı tatili öncesi Tuzla E-5 karayolu üzerinde trafik yoğunluğu başladı. Yarından itibaren başlayan Kurban Bayramı tatilini, tatil beldelerinde ve memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar bugünden itibaren yola çıktı. Mesai bitimiyle başlayan trafik yoğunluğunun ilerleyen saatlerde artması beklenirken, İBB verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 64 olarak ölçümlendi.

İstanbul'da bayram trafiği yoğunluğu

İSTANBUL - İstanbul'da 9 günlük Kurban Bayramı trafiği başladı. Tatilini şehir dışında geçirecek vatandaşlar E-5 karayolu üzerinde uzun araç kuyrukları oluşturdu.

İstanbul'da Kurban Bayramı tatili öncesi Tuzla E-5 karayolu üzerinde trafik yoğunluğu başladı. Yarından itibaren başlayan Kurban Bayramı tatilini, tatil beldelerinde ve memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar bugünden itibaren yola çıktı. Mesai bitimiyle başlayan trafik yoğunluğunun ilerleyen saatlerde artması beklenirken, İBB verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 64 olarak ölçümlendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdul Samet Kaya - Güncel

Kurban Bayramı İstanbul Güncel Haberler

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