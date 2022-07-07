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İstanbul'da bayram trafiği başladı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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İstanbul'da 9 günlük bayram tatili için memleketlerine doğru yola çıkan sürücüler, sabahın erken saatlerinde TEM Otoyolu'nda yoğunluk oluşturdu.

İstanbul'da 9 günlük bayram tatili için memleketlerine doğru yola çıkan sürücüler, sabahın erken saatlerinde Tem Otoyolu'nda yoğunluk oluşturdu.

İstanbul'da 9 günlük bayram tatili öncesi trafikte yaşanan yoğunluk, bugün sabah saatlerinde de devam etti. Bayram tatilini şehir dışında geçirmek isteyen İstanbullular sabahın erken saatlerinde yola çıktı. Yola çıkan vatandaşlar nedeniyle TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkii Ankara istikametinde zaman zaman trafik yoğunluğu oluştu.

İhlas Haber Ajansı / Güncel

TEM Otoyolu İstanbul Güncel Haberler

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