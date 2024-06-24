İstanbul'da bayram tatilinin ardından trafik yoğunluğu yaşandı

Haber/Kamera: Onur DURSUN

(İSTANBUL) 16 milyonu aşan nüfusuyla Türkiye'nin ve bölgenin en kalabalık nüfuslu kenti olan İstanbul'da 9 günlük bayram tatilinin ardından ilk iş gününde sabah saatlerinde bir süre bazı bölgelerde trafik yoğunluğu yaşandı. Ancak bir süre sonra yollar büyük oranda açıldı, İBB Trafik haritasına göre yoğunluk yüzde 30'ların altına düştü.

İstanbul'da Ramazan Bayramı'nın aksine Kurban Bayramı'nda araç trafiğindeki sakinlik dikkati çekmişti. Tatil boyunca özellikle sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 2-3'lere kadar düşmüştü. Kentin sembol mekanlarından Eminönü Meydanı başta olmak üzere çok sayıda meydan Ramazan Bayramı'nın aksine boş kalmıştı.

Sabah saatlerinde kısa süreli yoğunluk yaşandı

9 günlük bayram tatili dönüşünde kentte özellikle Anadolu'dan Avrupa yakasına geçişlerde, köprü girişlerinde yoğunluk oluştu. İBB trafik haritasına göre 08.30 sıralarında yoğunluk yüzde 47'lere ulaştı. Ancak ilerleyen saatlerde yollar hızla normale döndü, yoğunluk oranı yüzde 30'lerin altına düştü. Trafikteki bu rahatlıkta, okulların kapalı oluşu ve servislerin trafiğe çıkmamış olması da etkili oldu.

Son yıllarda çok sayıda metro hattının devreye girdiği İstanbul'da, toplu taşımada alınan tüm önlemlere karşın kış döneminde sabah ve akşamları trafik yoğunluğu yüzde 70'lerde seyrediyor.