İstanbul'da Bayram Tatilinde Tehlikeli Motosiklet Sürüşleri

İstanbul'da bayram tatilinin son günlerinde yolların boş olmasını fırsat bilen bazı motosiklet sürücüleri seyir halindeyken kendilerini ve diğer sürücüleri tehlikeye atan hareketler yaptı. O anlar diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul'da 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin son günlerinde yolların boş olmasını fırsat bilen bazı motosiklet sürücülerinin tehlikeli yolculukları çevredekiler tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Motosiklet sürücülerinin yaptığı tehlikeli hareketler, trafikteki diğer sürücülere zorlu anlar yaşattı.

İlk görüntüde Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı'nda plakasının tespit edilmemesi için yukarı katlayarak saklayan motosiklet sürücüsü, ön kaldırarak hem kendisini hem de çevredeki diğer sürücüleri tehlikeye attı.

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