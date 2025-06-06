İstanbul'da bayram sabahı yollar boş kaldı

İstanbul'da bayram sabahı yollar boş kaldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da Kurban Bayramı'nın ilk günü sabah saatlerinde ana yollar, bağlantı yolları ve toplu taşımada sakinlik yaşanırken, Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu ile TEM Otoyolu'nda meydana gelen kazalar nedeniyle trafik yavaş ilerliyor.

İstanbul'da Kurban Bayramı'nın ilk günü sabah saatlerinde ana yollar, bağlantı yolları ve toplu taşımada sakinlik yaşanırken, Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu ile TEM Otoyolu'nda meydana gelen kazalar nedeniyle trafik yavaş ilerliyor.

Kurban Bayramı tatilinde kimilerinin memleketlerine veya tatil beldelerine gitmesi ve kent genelinde kurban kesim çalışmaları nedeniyle megakentte yollar boş kaldı.

Kentin en yoğun noktalarından Cevizlibağ Metrobüs İstasyonu'nda az sayıda vatandaşın araç beklediği görülüyor.

İki kıtayı birbirine bağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Avrasya Tüneli'nde her iki yönde trafik akıcı ilerliyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu Kadıköy-Kartal arasında her iki yönde trafik yoğunluğu yaşanmıyor.

TEM Otoyolu'nda ise Ataşehir'den Sultanbeyli istikametine kadar trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Halıcıoğlu mevkiinde Edirne ve Ankara istikametlerinde trafik akıcı seyrediyor.

D-100 kara yolu Büyükçekmece mevkisinde hasarlı trafik kazası nedeniyle Silivri istikametinde, TEM Otoyolu Esenyurt mevkisinde de hasarlı kaza nedeniyle Edirne istikametinde trafik yoğun seyrediyor.

Öte yandan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik haritası verilerine göre, yoğunluk Anadolu Yakası'nda yüzde 18, Avrupa Yakası'nda yüzde 20, kent genelinde de yüzde 20 olarak ölçüldü.

Kaynak: AA / Başak Akbulut Yazar - Güncel
Ata Demirer zayıflama sırrını paylaştı

30 kilo gitti, kimse inanamadı! Ata Demirer zayıflama sırrını açıkladı
Makyaj ürünleri yiyen fenomen hayatını kaybetti

Bu görüntüler ünlü fenomenin sonu oldu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Herkes Ronaldo'nun Almanya maçında yaptığını konuşuyor

Bütün dünya Ronaldo'yu konuşuyor
İlk bayram namazı Iğdır'da kılındı

İlk bayram namazını onlar kıldı! Şehirdeki cami hınca hınç doldu
Yola çıkacaklar dikkat! Radar uygulama sayıları ve sabit noktalar görülebilecek

Yola çıkacaklar dikkat! Radar noktaları artık görülebilecek
Amsterdam'da müzede 200 yıllık prezervatif sergileniyor

Müze bu eseri sergileyince ziyaretçi akınına uğradı
Simone Inzaghi Al-Hilal'den resmen çuvalla para kazanacak

Suudi Arabistan'da çuvalla para kazanacak
Şırnak'ta şap hastalığı tespit edildi, bir köy karantinaya alındı

Bir kentimizde korkutan olay! Bölge apar topar karantina altına alındı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.