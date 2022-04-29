İstanbul'da bayram öncesinde trafik yoğunluğu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul'da bayram öncesinde trafik yoğunluğu

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
İstanbul'da bayram öncesinde trafik yoğunluğu

İstanbul'da bayram öncesi trafik yoğunluğu etkili olmaya başladı.

İstanbul'da bayram öncesi trafik yoğunluğu etkili olmaya başladı. Kadıköy mevkii D-100 karayolunun üzerinde trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala İstanbul'da öğlen saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu etkili olmaya başladı. Öğle saatlerinden itibaren yoğunluk yaşanan trafik, iş çıkış saatinin gelmesiyle birlikte durma noktasına geldi. Kadıköy D-100 karayolu üzerinde ve karayoluna bağlanan ara arterlerde uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik yer yer durma noktasına geldi. İBB verilerine göre, trafik yoğunluğu yüzde 60 olarak ölçümlendi.

(Abdul Samet Kaya - Cüneyt Sevindik /İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Ramazan Bayramı, İstanbul, Kadıköy, Bayram, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title