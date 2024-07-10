Üye Girişi
Haberler

İstanbul'da 'Bayğaralar' Uyuşturucu Şebekesine Operasyon: Su Sebilinde Uyuşturucu Bulundu

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da 'Bayğaralar' olarak bilinen uyuşturucu şebekesine yönelik operasyonda, şüphelilere ait bir iş yerindeki su sebilinin içinde uyuşturucu madde bulundu. Operasyonda 9 kişi gözaltına alındı ve 7 kişi tutuklandı.

İstanbul'da 'Bayğaralar' olarak bilinen uyuşturucu şebekesine operasyon düzenlendi. Operasyonda şüphelilere ait bir iş yerindeki su sebilinin içinden uyuşturucu madde çıktı. Gözaltına alınan 9 kişiden 7'si tutuklandı.

İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Bayğaralar' ismiyle bilinen uyuşturucu şebekesine mensup kişilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından 5 Temmuz'da Esenyurt başta olmak üzere İstanbul'un birçok ilçesinde 'Uyuşturucu Madde Ticareti', 'Kasten Öldürme', 'Kasten Yaralama' gibi suçlara karıştığı belirlenen suç örgütüne ait 9 ev, 2 iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 kişi yakalandı.

"SU SEBİLİNİN İÇİNDE UYUŞTURUCU MADDE BULUNDU"

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 3 kilo 614 gram eroin, 1 kilo 32 gram kokain, 8 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca, otomatik tabanca, 6 fişek, 4 balistik yelek, çok sayıda şeffaf kilitli poşet, uyuşturucu madde imalatında kullanılan çok sayıda materyal ele geçirildi. Aramalar sırasında bir iş yerindeki su sebilinin içinde uyuşturucu madde bulundu. Gözaltına alınan 9 kişi işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest kalırken 7 kişi tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Operasyon İstanbul Güncel Haberler

Emekli maaşlarına zam için sürpriz toplantı! 4 isim bir araya geliyor

Emekli maaşlarına zam için sürpriz toplantı! 4 isim bir araya geliyor

 'Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?' anketi! Çıkan sonuç Özel'i de İmamoğlu'nu da üzecek

"Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?" anketi! Çıkan sonuç Özel'i de İmamoğlu'nu da üzecek

 Etimesgut Belediyesi'nden tartışma yaratacak karar! 15 Temmuz'da hiçbir etkinlik yapılmayacak

Etimesgut Belediyesi'nden tartışma yaratacak karar! 15 Temmuz'da hiçbir etkinlik yapılmayacak

 Devlet üniversitelerinde 2. öğretim programları kapatıldı

Devlet üniversitelerinde 2. öğretim programları kapatıldı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title