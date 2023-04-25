İstanbul'da başına beton parçaları isabet eden kadının ölümüne ilişkin soruşturma

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca, Avcılar'da bir kadının binadan kopan beton parçalarının başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca, Avcılar'da bir kadının binadan kopan beton parçalarının başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, dün Merkez Mahallesi'nde 4 katlı apartmanın en üst katından düşen beton parçalarının başına isabet ettiği Mahbup Uzunay'ın (38) hastanede vefat etmesine ilişkin soruşturma başlattı.

Hastaneden alınarak, Adli Tıp Kurumu'nda sevk edilen Uzunay'ın cenazesine otopsi yapıldığı öğrenildi.

Olay

Merkez Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi'ndeki 4 katlı apartmanın en üst katındaki beton parçaları henüz belirlenemeyen nedenle koparak düştü.

Kopan parçalar, bu sırada kaldırımda yürüyen Mahbup Uzunay'ın (38) başına isabet etti.

Hastaneye kaldırılan Uzunay, buradaki müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti.