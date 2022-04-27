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İstanbul'da basın mensupları sahurda bir araya geldi

AA - Muhammed Gencebay Gür - Güncel
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İstanbul'da basın mensupları sahurda bir araya geldi

Fatih Belediyesinin organize ettiği sahur programında basın mensupları bir araya geldi.

FATİH, İSTANBUL (AA) - Fatih Belediyesinin organize ettiği sahur programında basın mensupları bir araya geldi.

Belediyenin Çatladıkapı Sosyal Tesisleri'ndeki programa, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan da katıldı.

Turan, programdaki konuşmasında, basın mensuplarının çok yorucu bir iş yaptığını söyledi.

Bugün Belediye Başkanı olarak ev sahibi olmadığını belirten Turan, "Biz Fatih Belediyesi olarak sizin bir arada olmanıza ev sahipliği yapıyoruz." dedi.

AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel

Cengiz Ergün, Fatih, Güncel, Haberler

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