İstanbul'da Basın Ekspres Yolu, tır kazası nedeniyle trafiğe kapandı Güncel Haberler Basın Ekspres Yolu, bariyerlere çarparak makaslayan tır dolayısıyla trafiğe kapandı. Basın Ekspres Yolu, bariyerlere çarparak makaslayan tır dolayısıyla trafiğe kapandı. Alınan bilgiye göre, Basın Ekspres Yolu'nda İstoç istikametine giden ve sürücüsünün adı öğrenilemeyen 34 BZ 0882 plakalı tır, Bağcılar mevkisinde bariyerlere çarptı. Bariyerlerin yaklaşık 30 metrelik kısmını söken tır, daha sonra savrularak makasladı. Kaza dolayısıyla yol trafiğe kapanırken, uzun araç kuyruğu oluştu. Olay yerine gelen trafik polisleri, sürücüleri yan yola yönlendirdi. Bu arada, yapılan test sonucu alkollü olduğu belirlenen tır şoförü, gözaltına alındı. Kaza yapan tırın kurtarıcı araç yardımıyla kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı. Kaynak: AA / Güncel Basın Ekspres Yolu Bağcılar Tragger Güncel Haberler

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