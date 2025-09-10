İstanbul'da Bariyere Çarpan Minibüs Devrildi
Fatih'te D-100 kara yolunda bariyere çarpan minibüs devrildi. Sürücü yara almadan kurtuldu. Kaza sonrası yol trafiği normale döndü.
İstanbul Fatih'te D-100 kara yolunda bariyere çarpıp devrilen minibüsün sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.
D-100 kara yolunda Okmeydanı istikametine ilerleyen, sürücünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 CAZ 156 plakalı minibüs, Fatih mevkisinde yol ayrımındaki bariyere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüs devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sürücü, kazadan yara almadan kurtuldu.
Kaza nedeniyle kara yolunun Okmeydanı istikametinde oluşan trafik yoğunluğu aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kaynak: AA / İbrahim Halil Aktürk - Güncel