İstanbul'da Barış İçin Toplumsal Girişim Konferansı Düzenlendi

İstanbul'da, Barış İçin Toplumsal Girişim tarafından "Barışın Yolunu Açmak" başlıklı konferans düzenlendi.

Eyüpsultan Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen konferansın açılış konuşmasını eski CHP milletvekili Rıza Türmen yaptı.

Konferansta konuşan eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, bazıları barış kelimesini ideolojik anlamda kullansa da herkesin barıştan bahsedebileceğini belirtti.

"Terörsüz Türkiye" sürecini değerlendiren Arınç, "Barıştan veya Türkiye'nin bu kronikleşmiş sorunundan kim bahsederse bu sorunun bitmesi için herkesin eteğindeki taşı dökmesi ve olumlu bir şey yapması lazım." dedi.

Arınç, terör devam ettiği müddetçe ona karşı mücadelenin de süreceğini ifade ederek, "Eğer şeffaf ve belli bir plan dahilinde bir sürece giriyorsak bunun meclis gözetiminde olmasını, başında kim olursa olsun çok önemli görüyorum." dedi.

Eski TBMM Başkanı ve CHP Genel Başkanlarından Hikmet Çetin, ortak tarih, inanç, bir arada yaşam kültürü gibi etkenlere değinerek, uzlaşmanın kolay olacağına inandığını söyledi.

Bunun için de parlamentonun meseleye el koyması gerektiğini belirten Çetin, "Ciddi bir komisyon kurulması lazım. O komisyonda her partinin milletvekili sayısına bakmadan eşit şekilde temsil edilmesi lazım. Ancak böyle bir komisyon kurulursa olur." dedi.

"Toplumsal müzakere platformu yaratalım"

Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak, Meclis'te kurulacak komisyonun amacı, çerçevesi, çalışma biçiminin son derece önemli olduğunu belirterek, "Müzakere masasını her yerde kuralım. Halk olarak, farklı kimlik ve sosyal gruplar olarak, farklı siyasal görüşlere sahip insanlar olarak biz bir araya gelip müzakere edelim. Yani toplumsal müzakere platformu yaratalım. Buradan çözüm çıkartalım." ifadelerini kullandı.

Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Aslan, birlikte yaşamı savunmak adına atılacak her adımın yanında olduklarını söyledi.

Aslan, insana ve yaşama dair atılacak olan her olumlu adımın yanında mücadele etmeye, o dayanışmanın yanında olmaya, mücadelenin bir neferi olmaya hazır olduklarını ifade etti.

Kafkas Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ayça Atçı ise barışın ancak herkesin sesi duyulduğunda başlayacağını belirterek, "Barış ancak tüm dillerin birlikte şarkı söyleyebildiği gün mümkün olacak." dedi.

Konferansta, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun gönderdiği mesajlar da okundu.