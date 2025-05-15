İstanbul’da Barış Görüşmeleri: Türkiye, ABD ve Ukrayna Heyetleri Bir Araya Geliyor

İstanbul’da Barış Görüşmeleri: Türkiye, ABD ve Ukrayna Heyetleri Bir Araya Geliyor
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da gerçekleştirilecek olan Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinde, ABD ve Ukrayna heyetleriyle bir araya gelecek. Görüşmelerin formatı ile ilgili detaylar henüz netlik kazanmadı.

Haber: Melis YILDIRIM

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio başkanlığındaki ABD heyeti, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov başkanlığındaki Ukrayna heyeti ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Danışmanı Vladimir Medinski başkanlığındaki Rusya heyeti yarın İstanbul'da olacak. Bakanlık yetkilileri görüşmelerin hangi formatta olacağının belli olmadığını kaydetti. Yetkililerden edinilen bilgiye göre yarın Türkiye, ABD ve Ukrayna heyetleri görüşecek.

Rusya ve Ukrayna arasında İstanbul'daki ateşkes ve barış görüşmeleri kapsamında Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio başkanlığındaki ABD heyeti, Ukrayna Savunma Bakanı Umerov başkanlığındaki Ukrayna heyeti ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Danışmanı Medinski başkanlığındaki Rusya heyeti yarın İstanbul'da olacak. Bakanlık yetkililerinden edinilen bilgiye göre görüşmelerin hangi formatlarda yapılacağı henüz belli değil. Yetkililer yarın Türkiye, ABD ve Ukrayna heyetlerinin görüşeceğini bildirdi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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