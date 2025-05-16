İstanbul'da Barış Görüşmeleri: Türkiye-ABD-Ukrayna ve Türkiye-Rusya-Ukrayna Toplantıları
Dışişleri Bakanlığı, İstanbul'da bugün Türkiye-ABD-Ukrayna ve Türkiye-Rusya-Ukrayna üçlü toplantılarının yapılacağını açıkladı. Toplantılar barış ve ateşkes görüşmeleri çerçevesinde gerçekleştirilecek.
(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Rusya ve Ukrayna arasındaki barış ve ateşkes görüşmeleri kapsamında bugün İstanbul'da önce Türkiye-ABD-Ukrayna üçlü toplantısının ardından Türkiye-Rusya-Ukrayna toplantısının yapılacağını bildirdi.
Bakanlık yetkililerinden edinilen bilgiye göre bugün saat 10.45'te Türkiye-ABD-Ukrayna üçlü toplantısı ve saat 12.30'da Türkiye-Rusya-Ukrayna üçlü toplantısı İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yapılacak.
Kaynak: ANKA / Güncel