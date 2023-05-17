İstanbul'da Barış Boyun Organize Suç Örgütüne Yeni Operasyon, 9 Gözaltı

İstanbul’da, Barış Boyun’un yönettiği organize suç örgütü mensuplarına yönelik düzenlenen yeni operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınırken çok sayıda silah ve bir çalıntı otomobil ele geçirildi.

İstanbul'da, Barış Boyun'un yönettiği organize suç örgütü mensuplarına yönelik düzenlenen yeni operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınırken çok sayıda silah ve bir çalıntı otomobil ele geçirildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İtalya'da yakalanan ve bir süre tutuklu kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan organize suç örgütü lideri Barış Boyun'un yönettiği suç örgütünün mensuplarına yönelik çalışmaları sürdürürken aldığı bazı ihbarlar üzerine harekete geçti.

Emniyet güçleri, 10 Mayıs ve 13 Mayıs'ta Eyüpsultan'da bir araçtan 2 farklı otomobile uzun namlulu silah taşınması ve Küçükçekmece'de 4 kişinin, Bağcılar'da da 3 kişinin silahlı saldırı sonucu yaralanması olayıyla ilgili operasyon düzenledi. Operasyonlarda 9 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda, 1 uzun namlulu silah, 5 adet 9 mm ruhsatsız tabanca, bu silahlara ait çok sayıda fişek, 3 adet çelik yelek ve 1 adet çalıntı araç ele geçirdi.

Gözaltına alınıp Emniyet'te sorguya alınan şüphelilerin işlemleri sona erdi. Sabah saatlerinde güvenlik önlemleri altında Emniyet'ten çıkarılan şüpheliler, önce sağlık kontrolüne, daha sonra İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Barış Boyun adlı şüphelinin kontrolündeki suç ağına 14 Nisan'da İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 200'e yakın çete üyesi, 10 Mayıs'ta ise 17 şüpheli yakalanmıştı.