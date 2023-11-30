İstanbul'da barajlarda büyük artış
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İSTANBUL'da 1 günlük yağışla barajlardaki doluluk oranı yüzde 25.62'den yüzde 31.03'e çıktıİstanbul'a dün kuvvetli yağmur barajlara yaradı.
İSTANBUL'da 1 günlük yağışla barajlardaki doluluk oranı yüzde 25.62'den yüzde 31.03'e çıktı
İstanbul'a dün kuvvetli yağmur barajlara yaradı. Bir günlük yağış barajlara yüzde 6'ya yakın doluluk sağladı. Dün sabah yüzde 25.62 olan doluluk oranı yüzde 31.03'e çıktı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel