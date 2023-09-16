İstanbul'da Bankadan Çekilen 250 Bin Dolar Otomobilden Çalındı

İstanbul'da bir kişinin bankadan çektiği 250 bin doları otomobilinden çaldığı öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin otomobilden parayı aldığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İstanbul'da bir kişinin bankadan çektiği 250 bin doları otomobilinden çaldığı öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, 24 Ağustos'ta Osmangazi Mahallesi Hadımköy Yolu Caddesi'ndeki bir banka şubesinden 250 bin dolar çeken E.D, bir çantanın içine koyduğu parayı otomobiline bıraktı.

Bu sırada otomobilin yanına hafif ticari araçla yanaşan 3 şüpheli, çantayı alarak kaçtı. E.D'nin ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kimlikleri tespit edilen şüphelilerden ikisi Avcılar'da yakalandı. Bir şüphelinin ise başka suçtan cezaevinde olduğu belirlendi.

Çok sayıda suç kaydı bulunduğu tespit edilen 2 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin otomobilden parayı aldığı anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.