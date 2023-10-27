İstanbul'da Banka Dolandırıcılığı Yapan 3 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul Maltepe'de bir kişinin parasının dolandırılması üzerine yapılan çalışmada, kendilerini banka görevlisi olarak tanıtan 3 şüpheli tutuklandı. Şüpheliler, müştekinin 930 bin lirasını başka hesaplara göndermesini sağlamışlardı.

İstanbul'da kendilerini banka görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Maltepe'de B.C'nin parasının dolandırılması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, kendisini banka görevlisi olarak tanıtan ve hesabının başka kişilerin kontrolünde olduğu yönündeki söylemlere inanan müştekinin, şüphelilerin yönlendirmesiyle 930 bin lirayı başka hesaplara gönderdiğini tespit etti.

Şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirleyen ekipler, operasyonla Furkan A, Abdulyasin G. ile İsmail A'yı yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlılar, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.