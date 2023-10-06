İstanbul'da Banka Dolandırıcıları Yakalandı

İstanbul'da, aradıkları kişilere kendilerini banka görevlisi olarak tanıtıp 'hesabınızda şüpheli işlemler var' diyerek, vatandaşın banka hesaplarındaki parayı başka hesaba aktaran 2'si kadın 3 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da, aradıkları kişilere kendilerini banka görevlisi olarak tanıtıp 'hesabınızda şüpheli işlemler var' diyerek, vatandaşın banka hesaplarındaki parayı başka hesaba aktaran 2'si kadın 3 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, 3 kişinin banka ve kredi kartı bilgilerini kendilerini banka görevlisi olarak tanıtıp 'hesabınızda şüpheli işlemler var' diyerek ele geçiren 2'si kadın 3 dolandırıcıyı tespit etti. Ele geçirdikleri 3 kişiye ait banka hesaplarında bulunan 300 bin liralık mevduatı üçüncü şahısların hesabına aktararak, dolandırıcılık yaptıkları belirlenen zanlılara yönelik 20 Eylül'de operasyon düzenlendi. Ekiplerin birden fazla adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda, vatandaşların kart bilgileriyle 300 bin lirayı kendi bildikleri paravan hesaplara aktardıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.

Polis çatıda delil aradı

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Siber Suçlarla Mücadele Şubesine götürülürken, polis ekiplerinin evlerin çatısındaki halı altında delil ve para araması yaptığı gözlendi. Burada sorguya alınan 3 şüpheliden ikisi 21 Eylül'de sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı, 1 şüpheli ise hakkında adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. - İSTANBUL