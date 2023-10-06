İstanbul'da Banka Dolandırıcıları Tutuklandı

İstanbul'da kendilerini banka görevlisi olarak tanıtan ve vatandaşların banka hesaplarındaki parayı başka hesaba aktaran 2'si kadın 3 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan 3 kişiden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'da, kendilerini banka görevlisi olarak tanıtıp vatandaşın banka hesaplarındaki parayı başka hesaba aktararak dolandıran 2'si kadın 3 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusu tamamlanan 3 kişiden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, kendilerini banka görevlisi olarak tanıtıp "Hesabınızda şüpheli işlemler var" diyerek, vatandaşlara ait banka hesaplarında bulunan mevduatları üçüncü kişilerin hesabına aktaran 3 kişiyi tespit etti.

Polis, 3 kişiyi 300 bin lira zarara uğrattığı belirlenen, 2'si kadın 3 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusu tamamlanan 3 kişiden 2 si çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.