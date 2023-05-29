İstanbul'da aynı marka otomobillerin hayalet ekranı çalındı

Bağcılar, Bahçelievler ve Güngören'de bir gecede aynı marka otomobillerin hayalet ekranı çalındı. Olay güvenlik kamerasına yansırken, otomobil sahipleri polise giderek şikayetçi oldu. Hırsızlar otomobil ile yanaştıkları otomobillerin camlarını kırarak içine girip hayalet ekranları çaldı. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

BAĞCILAR, Bahçelievler ve Güngören'de bir gecede aynı marka otomobillerin hayalet ekranı çalındı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, otomobil sahipleri polise giderek şikayetçi oldu.

Olay 27 Mayıs Cumartesi Günü gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir otomobil ile gezen 4 kişi, Bağcılar, Bahçelievler ve Güngören'de 10 otomobilin hayalet ekranını çaldı. Hırsızlar otomobil ile yanaştıkları otomobillerin camlarını kırarak içine girip hayalet ekranları çaldı. Sabah otomobillerinden hayalet ekranın çalındığını görenler, polise giderek şikayetçi oldu. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

"20 BİN LİRAYA SATIYORLAR"

"BUNLARA DADANMIŞLAR"

Mahalle sakini Sezer Alan, " Lüks araçlara yapıyorlar bunu. Bu benim avukatın aracı hayalet ekranı çaldılar. Bunlara dadanmışlar. Çevre ilçelerde Bağcılar, bahçelievler, semt içinde kamera olmadığı yerde çalıyorlar. Yazık günah 20 bin lira için 200 bin lira zarar vermeleri çok ilginç" ifadesini kullandı.