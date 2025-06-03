İstanbul'da Ayakkabı Yüklü Tırın Çalınma Olayında 3 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul'da Ayakkabı Yüklü Tırın Çalınma Olayında 3 Şüpheli Tutuklandı
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İstanbul'da çalınan ayakkabı yüklü tırla ilgili yapılan operasyonda, tır şoförü ve diğer 2 şüpheli tutuklandı. Olaya ilişkin 6 Mayıs'ta başlatılan soruşturmada güvenlik kameraları üzerinden kimlikleri belirlenen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da ayakkabı yüklü tırın çalınmasına ilişkin gözaltına alınan tır şoförünün de aralarında bulunduğu 3 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, nakliye firması sahibi M.S'nin (58) ihbarı üzerine çalışma başlattı.

M.S, 6 Mayıs'ta Tuzla Organize Sanayi Bölgesinden, Hadımköy'e gitmesi gereken ayakkabı yüklü tırı GPS üzerinden Ataşehir'deki bir otoparkta terk edilmiş halde bulduğunu, ürünleri cep telefonundan ulaşamadığı tır şoförü T.K'nin aldığından şüphelendiğini bildirdi.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kimlik bilgilerini ve adreslerini tespit ettikleri M.Ç, U.A, U.K, Ö.E, Ş.E, E.K. ve tır şoförü T.K'yi gözaltına aldı.

Tırdaki zincir markaya ait 2 bin 45 çift ayakkabı, Kartal'daki bir depoda bulundu.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.K, M.Ç. ve U.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. U.K, Ö.E, Ş.E. ve E.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
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