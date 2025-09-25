Haberler

İstanbul'da Avukata Motosikletli Saldırı

Kağıthane'de bir restoranda avukat Murat K, motosikletle gelen iki şüpheliden biri tarafından silahla yaralandı. Olay sonrası sağlık ekipleri Murat K'yı hastaneye kaldırırken, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Avukat Murat K, Ortabayır Mahallesi'nde bir restorana gitti. Bu sırada motosikletle iş yerine gelen 2 şüpheliden biri restorana girerek, Murat K'ye silahla ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Murat K. (34) hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, restorana motosikletle gelen 2 zanlıdan birinin avukata silahla ateş ettikten sonra kaçması yer alıyor.

Kaynak: AA / Yağız Ekrem Çiftçi - Güncel
