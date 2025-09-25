İstanbul'da Avukata Motosikletli Saldırı

İstanbul Kağıthane'de, gittiği restorana motosikletle gelen şüpheli tarafından silahla yaralanan avukat hastanede tedavi altına alındı.

Avukat Murat K, Ortabayır Mahallesi'nde bir restorana gitti. Bu sırada motosikletle iş yerine gelen 2 şüpheliden biri restorana girerek, Murat K'ye silahla ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Murat K. (34) hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, restorana motosikletle gelen 2 zanlıdan birinin avukata silahla ateş ettikten sonra kaçması yer alıyor.