İstanbul'da AVM ve ormanları hedef alan 15 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı

Pkk 2019 YILINDA ORMAN YAKMA TALİMATI VERMİŞ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, PKK/KCK terör örgütü güdümünde yayın yapan haber sitelerinde 2019 yılında eylem talimatı niteliğinde haberler yapıldığı anlatıldı. Örgüt mensuplarının internet sitelerinde 11 Temmuz ve 24 Ağustos tarihleri arasında birçok il ve ilçede çıkan yangınları üslendiğini açıklayan bir bildiri yayınladığı belirtildi. 2019 yılında orman yangınlarıyla ilgili Mardin'de yakalanan bir şüphelinin ifadesinde örgüt içerisinde Türkiye genelinde farklı şehirlerde eylem yapmaları için görevlendirildiklerini, kendisinin de İzmir'de eylem yapması için gönderildiğini, orman yangını çıkararak da eylem yapabileceği yönünde talimat aldığını ifade ettiği aktarıldı. PKK/KCK terör örgütü üyelerinin Türkiye'de eylem talimatı, orman yangınları çıkarılması yönünde haber sitelerinde talimat niteliğinde çağrılar yapıldığı aktarıldı.

AVM'DE BİR MAĞAZADA YANGIN ÇIKARMAYI PLANLAMIŞLAR

Savcılık 1 Ağustos 2023 tarihinde Bayrampaşa'da bulunan bir alışveriş merkezinde çanta içerisinde yabancı cisim patlaması sonrası 2 kişinin gözaltına alınmasıyla ilgili soruşturma başlattı. Gözaltına alınan D. B. ve Sinan Aslan karakoldaki ilk ifadelerinde Bağcılar'da boş bir arazide çantayı bulduklarını, içerisinde şarj aleti ve sigara olduğunu anlattı. D. B.'nin daha sonra verdiği ifadede çantayı Serhat Doğan'dan aldığını, Doğan'ın çantayı Bayrampaşa'daki alışveriş merkezinde bir mağazaya bırakması gerektiğini söylediği ifade edildi.

MEYVELİ YOĞURT KUTULARINA YANGIN DÜZENEĞİ YAPMIŞLAR

18 yaşından küçük D. B. ifadesinin devamında 25 gün önce de Sinan Aslan ile birlikte Esenler Metro İstasyonu çıkışında boş bir arazide yangın çıkarmaya çalıştıklarını anlatması üzerine soruşturmanın derinleştiği anlatılan iddianamede, yapılan çalışmalar doğrultusunda iki şüphelinin HTS kayıtlarının incelendiğinde Esenler Fevzi Çakmak Mahallesinde baz kayıtları olduğu tespit edildi. Sinan Aslan'nın alınan ifadesinde Serhat Doğan'ın meyveli yoğurt kutularını kendilerine vererek, Esenler'de Otogar civarında otluk alana bıraktıklarını ve bir gün sonra da sosyal medyada bıraktıkları yerde yangın çıktığına dair haber gördüklerini söylediği belirtildi. İddianamede, yapılan araştırmalarda resmi kayıtlarda Esenler'de belirtilen adreste yangın kaydının olmadığı, şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda Esenler Metrosu ile Esenler Otogar civarında PKK/KCK silahlı terör örgütü adına eylem yapmak için yangın çıkardıkları anlatıldı.

SULTANGAZİ KENT ORMANINA 3 BOMBA BIRAKMIŞLAR, BİR BOMBANIN PATLAMASI SONUCU YANGIN ÇIKARMIŞLAR

Soruşturma aşamasında gözaltına alınan ilk şüphelilerle irtibatlı oldukları için gözaltına alınan Yusuf Edis ifadesinde Sultangazi Kent Ormanı'na Muhammet Yanıt ile birlikte yangın çıkaran bir düzenek bıraktıklarını anlatması üzerine, olayda irtibatlı oldukları şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin, 3 adet düzeneği kent ormanına bıraktıklarını söylemeleri üzerine ormanda ekipler arama çalışması sonucu 2 adet patlamamış bomba ve bir adet patlamış bomba tespit edildi. Ekiplerin çalışmasında, patlayan bomba sonrası Kent Ormanında yangın çıktığı ve itfaiye ekiplerince yangının söndürüldüğü aktarıldı.

ESENLER'DE DE BİR MAĞAZADA ÇANTALI DÜZENEKLE YANGIN ÇIKARMAK İSTEMİŞLER

Şüphelilerden Serhat Doğan ifadesinde, "Yusuf Edis'e düzenek hazırladığımı bu düzeneği örgüt adına bir mağazayı yakmakta kullanacağımızı söyledim. Öğle saatlerinde evden çıkarak Şirinevler metrosuna binip Esenler'e gittik. Yusuf Edis'e yapacağımız işten dolayı korkuyorduk, yapıp yapmamak konusunda tereddüt yaşadık ancak birbirimizden biri vazgeçerse diğer kişi abiye söyleyeceği korkusuyla yürüyüş yolunda bulunan bir mağazaya girdik. Kıyafet bakarken düzeneğin zamanının geldiğini anladım. Yusuf Edis'e burası olmaz dışarı çıkalım dedim ve çantayı Yusuf Edis'e uzattığım esnada çantanın alev alması üzerine çantayı yere fırlattım. Yusuf'un kolu hafif şekilde yandı, bu esnada mağaza görevlileri yangını söndürdü biz korkarak kaçtık" dedi. Olay yerine bir süre sonra tekrar gelen ikili mağaza yetkilileriyle görüştükten sonra polis merkezine giderek olayı anlattıklarını belirtti.

ŞİLE'DE DE ORMAN YANGINI ÇIKARMIŞLAR

Savcılık İstanbul genelinde 1 Ocak 2023 - 1 Ağustos 2023 tarihleri arasında gelen yangın ihbarlarında 23 Temmuz 2023 tarihinde Şile Ormanında kasıtlı olarak yangın çıkarıldığı bilgisini aldı. Yapılan araştırmaların devamında şüphelilerden Yusuf Edis'in HTS kayıtları incelendiğinde olay günü Edis'in Şile'de Hacı Kasım ve Çavuş mahallelerinde baz kayıtlarının bulunduğu tespit edildi. İddianamede, Edis'in evinin adresinin Şile Çavuş Mahallesinde olmasına rağmen yangını çıkardığına dair kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu aktarıldı.

ŞÜPHELİLER GAZİ KENT ORMANI VE BELGRAD ORMANI HAKKINDA İNTERNETTE ARAŞTIRMA YAPMIŞ

Şüphelilere ait dijital materyallerde yapılan incelemelerde Muhammet Yanıt'ın internet arama geçmişinde 1 Ağustos 2023 tarihinde 'Gazi Kent Ormanı' şeklinde arama yaptığı, 1 Temmuz 2023 tarihinde ise 'Belgrad Ormanına nasıl gidilir toplu taşıma' şeklinde araştırmalar yaptığı tespit edildi. Şüphelilerden Mehmet İhsan Güney'in HTS ve MASAK raporu doğrultusunda FETÖ/PYD silahlı terör örgütüyle irtibatlı PKK/KCK silahlı terör örgütüyle irtibatlı şüphelilerle iletişim ve para transferleri yapıldığı belirlendi. Şüphelilere ait evlerde yapılan aramalarda Esenler'de kullanılan meyveli yoğurt kutuları, bomba yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

FRANSDA'DAN EYLEM İÇİN PARA GÖNDERİLMİŞ

Fransa'da yaşayan Agit-Lejvan kod adlı sanık Yusuf Sürer'in terör örgütü PKK/KCK adına eylem yapması için sanık Mehmet İhsan Güney'e para gönderdiği belirtildi. Gönderilen paraları sanıklar Özgür Günez ve Veysel Elboğa aracılığıyla sanık Serhat Doğan'a verildiği anlatıldı.

EVDEN DÜZENEK YAPMAK İÇİN MALZEME LİSTESİ ÇIKTI

Şüphelilerden Rodem kod adlı Serhat Doğan'ın yakalandığı evde bulunan bir kağıt parçasına yazılı eylemlerde kullanmak için hazırlanacak olan düzeneklerin yapımında kullanılan malzeme listesi ele geçirildi. Doğan'ın telefonunda yapılan incelemelerde arama geçmişinde 'İstanbul orman yangını' şeklinde araştırma yaptığı belirlendi.

KİBRİTLERİ TOZ HALİNE GETİREREK YOĞURT KUTUSUNA YANGIN ÇIKARAN DÜZENEK YAPMIŞLAR

İddianamede, şüphelilerin Şirinevler'de kaldıkları evde kibrit kutularının bulunduğu, kibritlerin yanıcı kısmını kesip toz haline getirerek meyveli yoğurt kutularının koyarak yangın çıkaran bir düzenek yaptıkları belirlendi.

12 ŞÜPHELİYE AYRI AYRI 2 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 47 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

İddianamede, şüpheliler Sinan Aslan, Yusuf Edis, Yusuf Sürer, Veysel Elboğa, Serhat Doğan, Özgür Günez, Muhammet Yanıt, Mehmet Oktay Yılmaz, Mehmet İhsan Güney, Mehmet Emin Yıldırım, Fethullah Arslan ve Alişan bulut hakkında "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "Terör amacıyla orman yakma", "Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi", "Mala zarar verme" ve "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından ayrı ayrı 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 16'şar yıl 6 'şar yıldan 47'şer yıla kadar hapis cezası istendi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianame kapsamında sanıkların yargılamasına ilerleyen günlerde başlanacak.

18 YAŞINDAN KÜÇÜK 3 SANIĞA 44'ER YILDAN 61'ER YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Olaylarda 18 yaşından küçük olan B.Ç., Ç.K. ve D.B. hakkında ise ayrı bir iddianame düzenlendi. 18 yaşından küçük 3 şüpheli hakkında aynı suçlardan 44'er yıl 6'şar aydan 61'er yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep edildi. İddianame İstanbul Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.