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İstanbul'da ATM Hırsızları Tutuklandı

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İstanbul'da bankaların otomatik para çekme makinelerinden (ATM) hırsızlık yaptıkları tespit edilen 10 şüphelinin tutuklanmasına karar verildi. Şüpheliler, levye ve aparat gibi malzemelerle ATM'lerden para çalıyorlardı.

İstanbul'da bankaların otomatik para çekme makinelerinden ( Atm ) hırsızlık yaptıkları tespit edilen 10 şüphelinin tutuklanmasına karar verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, ocak ayından itibaren farklı bankaların ATM'lerinin para yatırma ünitelerinden levye, aparat gibi malzemeyle para çalındığı ihbarlarına yönelik çalışma yürüttü.

Çalışmalarda, söz konusu yöntemle gerçekleşen 41 soygun eyleminde bankalara ait 300 bin lira ve 2 bin 700 avro çalındığı, ATM'lerde maddi zarar oluştuğu tespit edildi.

Kimlik ve adres bilgileri belirlenen şüphelilerin yakalanması için Esenyurt, Beylikdüzü ve Avcılar'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Bir zanlı da adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: AA / Güncel

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