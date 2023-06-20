İstanbul'da Atlı Polisler Sahillerde Asayiş Denetimi Yaptı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı atlı polisler Bakırköy ve Zeytinburnu sahillerinde asayiş denetimi yaptı. Bakırköy'de 4 atlı polis devriye gezdi ve vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Zeytinburnu'nda ise vatandaşlara GBT ve üst araması yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Atlı Birlik Grup Amirliğine bağlı atlı polisler, Bakırköy Sahili'nde denetim yaptı. 4 atlı polisten oluşan devriye ekibini sahilde görenler cep telefonlarıyla fotoğraf ve video çekti. Bazı vatandaşlar da atlarla birlikte hatıra fotoğrafı çekti.

ZEYTİNBURNU'NDA GÜVENLİK DENETİMİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri, bugün öğle saatlerinde Zeytinburnu Sahili'nde denetim yaptı. Denetimler kapsamında vatandaşlara Genel Bilgi Taraması (GBT) ve üst araması yapıldı. Denetimler saat 14.00 itibariyle sona erdi