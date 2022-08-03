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İstanbul'da Atlı Birlikler Asayiş Denetimine Katıldı

İstanbul'un farklı noktalarındaki park ve sahillerde, huzur ve sükuneti sağlamak amacıyla, çevreye rahatsızlık veren kişilere yönelik eş zamanlı asayiş denetimleri yapıldı.

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İstanbul'un farklı noktalarındaki park ve sahillerde, huzur ve sükuneti sağlamak amacıyla, çevreye rahatsızlık veren kişilere yönelik eş zamanlı asayiş denetimleri yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, kentin farklı noktalarındaki park ve sahillerde, huzur ve sükuneti sağlamak amacıyla, çevreye rahatsızlık veren kişiler ve asayişe yönelik denetimler yapıldı. Maçka Parkı, Bebek Sahili, Fatih Kocamustafapaşa Parkı ve Florya Sahili'ndeki denetimler, Atlı Birlik, Önleyici Hizmetler ve İlçe Emniyet müdürlükleri ekipleri ve narkotik köpeklerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Dün saat 20.00 ile 23.59 arasında yapılan denetimlerde 263 Genel Bilgi Toplama (GBT), 21 araç ve 4 motosiklet sorgusu yapıldı. Denetimlerde 3 yoklama kaçağına işlem yapıldı, 1 kişiye de 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 40'ıncı maddesine göre idari işlem uygulandı.

ANKA / Güncel

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstanbul Güncel Haberler

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