İstanbul'da atık yakma ve enerji üretim tesisleri açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avrupa'nın en büyük atık yakma ve enerji üretim tesisini açtıklarını, 4 tesisle İstanbul'un çöpten elektrik üretim kapasitesini 3 katına çıkardıklarını söyledi.

Şile Kömürcüoda Çöp Sızıntı Suyu Arıtma Tesisinin açılışını yapan İmamoğlu, bölgedeki çöp sızıntı suyu meselesinin önemli olduğunu belirtti.

Çöp sızıntı suyunun sadece Şile'ye değil, Tuzla'ya kadar uzayan bir çevreyi etkilediğini ve bu meselenin kendi dönemlerinde hem Silivri, hem Şile'de çözüme kavuştuğunu aktaran İmamoğlu, İstanbul'un, 2019'dan bu yana çok yüksek bir çevreci hassasiyetle yönetildiğini dile getirdi.

İmamoğlu, "Çevre yatırımlarına 945 milyon dolar bütçe ayırarak, İstanbul'u çevre felaketlerine karşı güçlendirdik. Güçlendirmeye devam ediyoruz. Avrupa'nın en büyük atık yakma ve enerji üretim tesisini açtık ve özellikle yeni açtığımız 4 tesisle İstanbul'un çöpten elektrik üretim kapasitesini tam 3 katına çıkardık, sadece 4,5 yılda." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu daha sonra Şile Meydanı'nda halk buluşması etkinliğine katıldı.

CHP Şile Belediye Başkan adayı Özgür Kabadayı ile vatandaşları selamlayan İmamoğlu, 31 Mart seçimleri için destek istedi.

İmamoğlu daha sonra seçim otobüsüyle ilçede dolaştı.