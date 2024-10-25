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İstanbul'da Askeri Kıyafetle Seyahat Eden Yabancı Gözaltına Alındı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, askeri kamuflaj giyen bir yabancı uyruklu kişinin toplu taşıma aracında seyahat etmesi üzerine harekete geçti. Şüpheli gözaltına alındı ve özel işaretleri usulsüz kullanma suçlamasıyla işlem yapıldı.

İstanbul'da askeri kıyafet giyerek toplu taşıma aracında seyahat eden yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin askeri kamuflaj kıyafeti giyerek toplu taşımada seyahat ettiği görüntülerinin sosyal medya yer alması üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemede Beylikdüzü'nde olduğu belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

Hakkında "özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma" suçundan adli işlem yapılan şüphelinin sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği belirtildi.

İstanbul'da Askeri Kıyafetle Seyahat Eden Yabancı Gözaltına Alındı
Kaynak: AA / Elif Somuncu - Güncel

İstanbul Emniyet Müdürlüğü istanbul Politika Güvenlik 3-sayfa Güncel Hukuk

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