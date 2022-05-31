İstanbul'da asker uğurlaması sırasında silahla ateş açan iki şüpheli yakalandı - Haberler

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İstanbul'da asker uğurlaması sırasında silahla ateş açan iki şüpheli yakalandı

AA - İbrahim Halil Aktürk - Güncel
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İstanbul'da asker uğurlaması sırasında silahla ateş açan iki şüpheli yakalandı

İstanbul Güngören'de asker uğurlaması sırasında silahla ateş açan 2 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

İstanbul Güngören'de asker uğurlaması sırasında silahla ateş açan 2 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 29 Mayıs'ta Merkez Mahallesi'nde asker uğurlama sırasında havaya pompalı tüfekle ateş açılmasıyla ilgili çalışma başlatıldı.

Kimlikleri tespit edilen iki şüpheli, asker uğurlama sırasında kullandıkları pompalı tüfekle Güneştepe Mahallesi'nde yakalandı.

Haklarında "genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi" suçundan adli işlem yapılan A.E.G. ile M.Y.S. serbest bırakıldı.

AA / İbrahim Halil Aktürk - Güncel

İstanbul Mayıs Polis Asker Güncel Haberler

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