İstanbul'da Asılsız 112 Çağrıları Artıyor: Yüzde 62,5'i Gereksiz

(İSTANBUL) - İstanbul Valiliği, 112 Acil Çağrı Merkezleri'ne yapılan asılsız aramaların ciddi boyutlara ulaştığını açıkladı. Valilik, yılın ilk 8 ayında yapılan aramaların yüzde 62,5'inin asılsız çıktığını aktardı.

Valilikten yapılan açıklamada, acil durumlarda erken müdahalenin hayat kurtardığına dikkat çekilerek, idari yaptırımlar ve uyarılara rağmen asılsız çağrıların devam ettiği belirtildi.

01 Ocak - 31 Ağustos 2025 tarihleri arasında İstanbul'daki 112 Acil Çağrı Merkezlerinde toplam 10 milyon 621 bin 42 çağrı karşılandı. Bunların 3 milyon 977 bin 852'si vakaya dönüşürken, 6 milyon 643 bin 190'ı asılsız çıktı. Böylece yılın ilk 8 ayında yapılan aramaların yüzde 62,5'inin asılsız olduğu kaydedildi.

Asılsız çağrılara rağmen, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen sağlık çağrılarına ortalama müdahale süresinin 9 dakika 25 saniye olarak gerçekleştiği bildirildi.

Valilik, vatandaşlara çağrıda bulunarak, "Vatandaşlarımızdan 112 Acil Çağrı Merkezlerini, gereksiz aramalarla meşgul etmemelerini rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.