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İstanbul'da asayiş ve narkotik uygulaması

AA - Hatice Şenses Kurukız - Güncel
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İstanbul'da asayiş ve narkotik uygulaması

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde geniş çaplı asayiş ve narkotik uygulaması gerçekleştirildi.

GAZİOSMANPAŞA, İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde geniş çaplı asayiş ve narkotik uygulaması gerçekleştirildi.

Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı 400 polisin katıldığı uygulamada, kontrol noktaları ile ara sokak ve caddelerde şüpheli görülen kişiler durdurularak, üst aramaları ve Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamaları yapıldı.

Ekipler, bazı kahvehanelerde de aranan kişilere yönelik kontrol yaptı.

İstanbul'da asayiş ve narkotik uygulaması

İstanbul'da asayiş ve narkotik uygulaması

İstanbul'da asayiş ve narkotik uygulaması

AA / Hatice Şenses Kurukız - Güncel

Gaziosmanpaşa, İstanbul, Narkotik, Asayiş, Güncel, Haberler

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