İstanbul'da asayiş ve narkotik uygulaması

GAZİOSMANPAŞA, İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde geniş çaplı asayiş ve narkotik uygulaması gerçekleştirildi.

Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı 400 polisin katıldığı uygulamada, kontrol noktaları ile ara sokak ve caddelerde şüpheli görülen kişiler durdurularak, üst aramaları ve Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamaları yapıldı.

Ekipler, bazı kahvehanelerde de aranan kişilere yönelik kontrol yaptı.