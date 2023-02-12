İstanbul'da asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 315 zanlı gözaltına alındı

İstanbul'da yapılan "Huzur İstanbul" asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 315 zanlı gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde birinci aşamada 183 noktada 1578 personel, polis helikopteri ve 2 Deniz Limanı Şube botuyla dün 20.00-22.00 saatleri arasında sabit yol uygulaması yapıldı.

İkinci aşamada ise 1553 personel ile 22.00-23.59 saatleri arasında umuma açık yerlere yönelik denetimle "Huzur İstanbul" uygulaması sona erdi.

Denetimlerde, 142 bin 154 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması gerçekleştirilirken, çeşitli suçlardan aranan 351 şüpheli ile 195 yoklama kaçağı olmak üzere 546 kişi yakalandı. Bu kişilerden 315'i gözaltına alındı.

Aramalarda 29 ruhsatsız tabanca ile tüfek, 2 kurusıkı tabanca, 97 fişek, 1 kilo 817 gram uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 17 bin 625 lira ile 100 dolara ele konuldu.

Uygulama kapsamında 425 halka açık yer denetlenerek, 5 iş yerine idari işlem yapıldı. Kontrollerde, 15 bin 42 araç ve 558 motosiklet denetlendi. 551 araç ve motosiklet için işlem gerçekleştirildi.

Bu arada 13 aracın trafikten men edildiği, 20 sürücü hakkında işlem yapıldığı denetimlerde, 217 bin 518 lira para cezası kesildi.