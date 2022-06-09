İstanbul'da asayiş uygulamasında aranan 651 zanlı yakalandı - Haberler

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İstanbul'da asayiş uygulamasında aranan 651 zanlı yakalandı

AA - Muhammed Gencebay Gür - Güncel
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İstanbul'da asayiş uygulamasında aranan 651 zanlı yakalandı

İstanbul'da düzenlenen "İstanbul Huzur" asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 651 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da düzenlenen "İstanbul Huzur" asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 651 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün 1. aşamada 19.00-21.00 saatlerinde kent genelinde 185 noktada 1642 personel, 1 polis helikopteri ve 2 Deniz Limanı Şube botunun desteğiyle sabit yol uygulaması yapıldı. İkinci aşamada da 1570 personelin katılımıyla 21.00-23.59 saatleri arasında "Huzur İstanbul" asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Denetimlerde, 172 bin 942 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılırken çeşitli suçlardan aranan 651 zanlı ile yoklama kaçağı 226 kişi yakalandı.

Aramalarda, 37 ruhsatsız tabanca ve tüfek, 7 kurusıkı tabanca ile 88 fişek, 3 kilo 917 gram uyuşturucu madde, 818 uyuşturucu hap, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği belirlenen 33 dolar ile 26 bin 45 lira ele geçirildi.

240 bin 150 lira trafik cezası kesildi

Uygulama kapsamında 25 bin 331 araç ve 916 motosiklet kontrol edildi. Toplam 1066 araç ve motosiklet ile 89 sürücüye işlem yapılırken 23 araç trafikten men edildi, toplam 240 bin 150 lira trafik cezası uygulandı.

Uygulamalarda 570 umuma açık yer denetlendi, 4 iş yerine 26 bin 786 lira, 49 kişiye ise 4 bin 477 lira para cezası kesildi.

Ayrıca denetimlerde 28 yabancı uyrukluya da işlem yapıldı.

AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel

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