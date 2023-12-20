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İstanbul'da asayiş uygulamasında 822 şüpheli yakalandı

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İstanbul'da yapılan asayiş uygulamasında farklı suçlardan aranan 822 şüpheli yakalandı. Uygulama kapsamında ayrıca silah, uyuşturucu ve para da ele geçirildi.

İstanbul'da asayiş uygulamasında farklı suçlardan aranan 822 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün akşam 20.00-22.00 saatlerinde kent genelindeki 218 noktada yapılan uygulamanın birinci aşamasına 1769 personelin yanı sıra polis helikopteri ile Deniz Limanı Şubesine ait 2 bot katıldı.

Saat 22.00'de başlayan ikinci aşamada 1719 personelin katılımıyla umuma açık yerlere yönelik "Huzur İstanbul" uygulaması yapıldı.

Toplam 195 bin 952 kişiye genel bilgi taraması yapılan denetimlerde, farklı suçlardan aranan 822 şüpheli ile 211 yoklama kaçağı yakalandı.

Uygulama kapsamında toplam 338 zanlı gözaltına alındı. 75 ruhsatsız tabanca ve tüfek, 9 kurusıkı tabanca, 905 fişek, 2 kilo 691 gram uyuşturucu, 5 uyuşturucu hap ile bunların satışından elde edildiği değerlendirilen 6 bin 485 lira, 350 dolar, 100 Venezuela bolivarı ve 10 avro ele geçirildi.

Halka açık 765 yerin denetlendiği uygulamada 4 iş yeri ile 37 kişi hakkında idari işlem yapıldı, 36 bin 535 lira para cezası kesildi.

Denetimlerde, 29 bin 772 araç ve 1802 motosiklet kontrol edilirken bunların 1674'ü ile 45 sürücü hakkında işlem yapıldı, 8 araç ise trafikten men edildi.

Sürücülere toplam 622 bin 703 lira para cezası kesilen denetimler kapsamında 20 yabancı uyruklu hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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