Üye Girişi
Haberler

İstanbul'da asayiş uygulamasında 673 şüpheli yakalandı

Son Güncelleme:
Abone Ol

İstanbul'da gerçekleştirilen asayiş uygulamasında aranan 673 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uygulamada, genel bilgi taraması yapılan 185 bin 73 kişi arasında 673 şüpheli ile 151 yoklama kaçağı yakalandı. Ayrıca, 43 ruhsatsız tabanca ve tüfek, 5 kurusıkı tabanca, 163 fişek, 3 kilo 430 gram uyuşturucu ve 1060 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İstanbul'da gerçekleştirilen asayiş uygulamasında aranan 673 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, birinci aşamada dün 20.00-22.00 saatlerinde kent genelinde 216 noktada 1694 personel, bir polis helikopteri, 2 Deniz Limanı Şubesine ait bot ile uygulama gerçekleştirildi.

İkinci aşamada ise 1642 personelin katılımıyla 22.00-23.59 saatlerinde umuma açık yerlere yönelik denetimle biten "Huzur İstanbul" uygulaması yapıldı.

Denetimlerde, 185 bin 73 kişiye genel bilgi taraması yapıldı, farklı suçlardan aranan 673 şüpheli ile yoklama kaçağı 151 kişi yakalandı, 450 zanlı gözaltına alındı.

Aramalarda, 43 ruhsatsız tabanca ve tüfek, 5 kurusıkı tabanca, 163 fişek, 3 kilo 430 gram uyuşturucu, 1060 uyuşturucu hap ile bunun satışından elde edildiği değerlendirilen 11 bin 695 lira ele geçirildi.

Uygulamada, 601 halka açık yer denetlendi, 10 iş yeri ile 74 kişi hakkında idari işlem yapıldı.

Denetimlerde, 25 bin 736 araç ve 1792 motosiklet sorgulanırken, 1477 araç ve motosiklet ile 52 sürücü hakkında işlem yapıldı, 20 araç trafikten men edildi.

Uygulamada toplam 499 bin 662 lira para cezası kesildi.

Denetimde ayrıca 11 yabancı uyruklu hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü İstanbul Yakalama Uyuşturucu Gözaltı Trafik 3. Sayfa Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Dursun Ali Erzincanlı kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Dursun Ali Erzincanlı şiirleri! Güneş doğduktan sonra sabah namazı kılınır mı DİYANET? Sabah namazı güneş doğduktan kaç dakika sonra kılınır DİYANET? CUMARTESİ GÜNÜ ECZANELER AÇIK MI? 2 Aralık 2023 Eczane çalışma saatleri! Tesla Cybertruck Türkiye fiyatı ne kadar, belli oldu mu? Cybertruck özellikleri neler, içi nasıl? Yalı Çapkını YENİ BÖLÜM (48. BÖLÜM) İZLE! Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Ümit Özdağ hakkında neden soruşturma başlatıldı? Porshce CEO'su Nazif Mehmet Yazıcı kimdir? 2 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 2 Aralık İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 2 Aralık Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Amardeep Anand kimdir? MasterChef Şef Amardeep Anand kaç yaşında, nereli, mesleği ne? 2 Aralık Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 2 Ağustos 2023 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 2 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 2 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 2 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 4 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 4 Aralık Pazartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title