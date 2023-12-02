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İstanbul'da asayiş uygulamasında 673 şüpheli yakalandı

2 Aralık 2023 09:49 Son Güncelleme: 09:50 Abone Ol

İstanbul'da gerçekleştirilen asayiş uygulamasında aranan 673 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uygulamada, genel bilgi taraması yapılan 185 bin 73 kişi arasında 673 şüpheli ile 151 yoklama kaçağı yakalandı. Ayrıca, 43 ruhsatsız tabanca ve tüfek, 5 kurusıkı tabanca, 163 fişek, 3 kilo 430 gram uyuşturucu ve 1060 uyuşturucu hap ele geçirildi.