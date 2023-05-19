İstanbul'da Asayiş Uygulaması: 498 Kişi Yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 498 kişi yakalandı. Denetimler sırasında 33 ruhsatsız tabanca/tüfek ve 6 kurusıkı tabanca, 299 fişek, 1 kilo 84 gram uyuşturucu madde ile uyuşturucudan sağlandığı tespit edilen 7 bin 290 lira ele geçirildi. Toplam 380 bin 755 lira para cezası kesildi.

İstanbul'da gerçekleştirilen asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 498 kişi yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde birinci aşamada 221 noktada 1831 personel, polis helikopteri ve 2 Deniz Limanı Şube botu ile dün 20.00-22.00 saatlerinde sabit yol uygulaması yapıldı. İkinci aşamada ise 1738 personelin katılımıyla 22.00-23.59 saatleri arasında umuma açık yerlere yönelik denetimle sona eren "Huzur İstanbul" uygulaması gerçekleştirildi.

Denetimlerde 134 bin 412 kişinin genel bilgi taraması yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 498 şüpheli yakalandı. Yoklama kaçağı 175 kişi hakkında işlem yapıldı.

Aramalarda 33 ruhsatsız tabanca/tüfek ve 6 kurusıkı tabanca, 299 fişek, 1 kilo 84 gram uyuşturucu madde ile uyuşturucudan sağlandığı tespit edilen 7 bin 290 lira ele geçirildi.

Denetimler sırasında 9 şahsa idari işlem uygulanırken, uygulama kapsamında 578 halka açık yer denetlendi, 4 iş yeri hakkında idari işlem yapıldı. 16 bin 736 araç ve 1029 motosiklet denetlendi, 634 araç ve motosikletin yanı sıra 50 sürücüye işlem yapıldı, 14 araç trafikten men edildi.

Uygulamada, toplam 380 bin 755 lira para cezası kesildi.