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İstanbul'da Asayiş Denetimleri Gerçekleştirildi

İstanbul'da Asayiş Denetimleri Gerçekleştirildi
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların huzur içinde bir hafta sonu geçirmesi için birçok ilçede asayiş denetimi yaptı. Durdurulan araçlar arandı, sürücü ve yolcuların kimlik kontrolleri yapıldı, alkol kontrolleri ve GBT sorguları gerçekleştirildi.

İstanbul'da birçok ilçede polis ekipleri tarafından asayiş denetimi gerçekleştirildi. Denetimler sırasında durdurulan araçlar aranırken, sürücü ve yolcular kimlik kontrolünden geçirildi.

İstanbul'da hafta sonunu vatandaşların huzur içerisinde geçirmesi için İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince asayiş denetimi yapıldı. Kent genelinde gerçekleşen denetimlere Asayiş Şube Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip katılırken, özel harekat polisi de denetimlere destek verdi.

Ümraniye, Yamanevler Mahallesi'nde gerçekleşen denetimde araçlar tek tek durdurularak arandı. Sürücüler alkol kontrolünden geçirilirken, şüpheli görülen kişilere ise Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı. Trafiğe çıkması uygun olmayan araçlar bağlandı, kurallara uymayan sürücülere ise ceza uygulandı. Denetimler sabah saatlerine kadar sürdü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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