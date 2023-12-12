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İstanbul'da Asayiş Denetimi Yapıldı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından İl genelinde Asayiş denetimi yapıldı. Yılbaşına kadar geniş çaplı denetimlerin artarak devam edeceği öğrenildi.

İSTANBUL-GAZİOSMANPAŞA'DA 'HUZUR İSTANBUL' DENETİMİ YAPILDI Altan ÇİMEN-Ömer HASARİSTANBUL, (DHA)-İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü tarafından İl genelinde Asayiş denetimi yapıldı. Yılbaşına kadar geniş çaplı denetimlerin artarak devam edeceği öğrenildi. Denetimlerde durdurulan araçlar didik didik aranırken, araçlarda bulunanlara da Genel Bilgi Toplama (GBT) yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından il genelinde eş zamanlı olarak 'Huzur İstanbul' denetimi yapıldı. Yılbaşına kadar sürecek olan denetimlerin ilki Gaziosmanpaşa'da gerçekleştirildi. Denetime; Asayiş Şube, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler, Güven Timleri, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Özel Harekat ekipleri katıldı. Gaziosmanpaşa Kaymakamlığından çıkış yapan ekipler ilçe genelinde Bağlarbaşı, Sarıgöl, Yenidoğan, Yıldıztabya ve Bursa mahallelerinde belirlenen noktalara giderek denetim gerçekleştirdi. Araçlar didik didik aranırken durdurulan araçlarda bulunanlara da Genel Bilgi Toplama (GBT) yapıldı. Geniş çaplı yapılan denetimlerin yılbaşına kadar İstanbul'un diğer ilçelerinde de artarak devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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