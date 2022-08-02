Atlı birliklerin de katıldığı eş zamanlı asayiş denetimi yapıldı - Haberler

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Atlı birliklerin de katıldığı eş zamanlı asayiş denetimi yapıldı

İstanbul'un birçok noktasında atlı birliklerin de katıldığı eş zamanlı asayiş denetimi yapıldı.

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İstanbul'un birçok noktasında atlı birliklerin de katıldığı eş zamanlı asayiş denetimi yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Atlı Birlik Grup Amirliğine bağlı ekipler, bu kapsamda Maçka Parkı'nda denetimlerde bulundu.

Şüpheli görülen kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü de yapıldı.

Fatih Kocamustafapaşa Parkı'ndaki denetime çok sayıda polisini katılmasının yanı sıra narkotik köpekleriyle de destek verildi.

Denetimlerin gece saatlerine kadar Bebek ve Florya sahili gibi yoğunluğun olduğu noktalarda devam edileceği belirtildi.

AA / Halis Akyıldız - Güncel

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstanbul Güncel Haberler

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