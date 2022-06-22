İstanbul'da Arapça Münazara Uygulama ve Araştırma Merkezi açıldı

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) ve Katar Vakfı'nın kuruluşu QatarDebate iş birliğiyle Arap Dili Çalışmaları ve Arapça Münazara Uygulama ve Araştırma Merkezi açıldı.

FSMVÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Andı, FSMVÜ Topkapı Yerleşkesi Yenikapı Mevlevihane'sindeki açılış ve protokol imza töreninde, Arapçanın en çok kullanan diller arasında olduğunu söyledi.

Üniversitenin İslami İlimler Fakültesi öğrencilerinin takım olarak QatarDebate Münazara Yarışmalarının 2019'da Viyana'daki Avrupa Şampiyonası'nda, ardından aynı sene Doha'da gerçekleşen 5. Dünya Şampiyonası'nda yer aldığını anlatan Andı, şu bilgileri verdi:

"QatarDebate, Türkiye Üniversitelerarası Arapça Münazara Yarışması'nı 20-28 Aralık'ta üniversitemiz ev sahipliğinde gerçekleştirdi. Bugün ise söz konusu yarışmanın altıncısı gerçekleştiriliyor. Bu bağlamda Sayın Cumhurbaşkanımız himayelerinde 7 Aralık 2021 tarihinde Katar Doha'daki Yüksek Strateji Komitesi programı kapsamında üniversitemiz ile Katar Foundation-QatarDebate arasında iyi niyet ve iş birliği sözleşmesi imzalandı. Bu iş birlikleri ve kültürel ilişkilerin neticesi olarak bugün burada, bir iş birliği protokolünü imzalıyoruz."

İmzalanan protokolün maddeleri arasında Türkiye'de Arapça Münazara faaliyetlerinin yaygınlaştırılmasında stratejik paydaşlık rolü üstlenme ve ilgili faaliyetler kapsamında Türkiye ve Avrupa ölçeğinde akademisyen, hakem ve öğrenci programlarına ev sahipliği yapmak, FSMVÜ - QatarDebate iş birliği ile Arap Dili Çalışmaları ve Arapça Münazara Merkezi kurarak, yüksek bütçeli uluslararası ve prestijli bir etkinlik olan bu programın Avrupa koordinatörlüğünü yüklenmek ve uluslararası öğrenci hareketliliğini ve diğer Katar fonlarından istifade etmek yer aldı.

Programa, Katar Milli Eğitim ve Yüksek Öğrenim Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. İbrahim Bin Salih Al-Naimi, FSMVÜ Mütevelli Heyet Başkanı Mevlüt Uysal, Katar Münazara Merkezi İcra Direktörü Dr. Hayat Adulla Maarafi katıldı.