İSTANBUL'DA ARANMALARI OLAN 48 HÜKÜMLÜ YAKALANDI - Haberler

İSTANBUL'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan 48 hükümlü yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahılar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve arama kararı olan 48 kişiye operasyon yaptı. 27 Mayıs'ta başlatılan operasyonda daha önceden tespit edilen adreslere baskın yapıldı. Baskınlarda 48 hükümlü gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlüler cezaevlerine teslim edildi.

Görüntü dökümü

-Operasyondan polis kamerası görüntüleri

Demirören Haber Ajansı / Güncel